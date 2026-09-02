Cerro Negro reactivó los hornos de ladrillos luego de 60 días



El pasado lunes 31 de agosto la empresa Cerro Negro volvió a poner en marcha sus hornos de ladrillos, luego de una detención que duró más de 60 días debido a un sobrestock del producto y una gran caída en los despachos.



La medida había sido consensuada con el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (Soeco) para evitar despidos de personal ante la falta de movimiento dentro de la empresa.



Gustavo Bustamante, secretario general del gremio, en el marco del Día de la Industria, se refirió a la importancia de la reactivación de los hornos y el presente del sector ceramista en Olavarría y todo el país.



“El arranque estaba programado para el 23 de agosto pero se estiró una semana. Cuando hicimos el arreglo todo se iba a encaminar según el despacho y si aumentaban las ventas estaba la posibilidad de regresar antes, pero eso no sucedió y fueron más de 60 días que los hornos estuvieron fuera de servicio debido y los compañeros suspendidos”, expresó.



En esa línea, Bustamante indicó que si bien la empresa cumplió con lo pactado hace más de dos meses, el tiempo se podría haber extendido debido a que ”Cerro Negro podría haber estado dos o tres meses más parado porque tiene material como para tener la planta sin funcionar durante ese periodo de tiempo, pero respetaron el acuerdo y no extendieron más el tiempo”.



“Es una tranquilidad para nosotros y también para todos los trabajadores, que nuevamente están adentro y trabajando”, destacó.



Durante el lapso de tiempo que la planta detuvo la producción el sueldo neto de los trabajadores se vió reducido al 80%, lo que impactó directamente en el bolsillo de cientos de familias olavarrienses.



“Desde el lunes ya están todos los trabajadores en sus puestos y van a volver a cobrar el 100% de su salario, que es muy importante porque sostiene a todas las familias”, remarcó.



Más allá de la reactivación, Bustamante sostuvo que “a nivel local y nacional, en la cerámica estamos viviendo momentos muy duros y complicados, no solamente con el ladrillo sino que hoy lo que más sufre es el cerámico con una caída tremenda en las ventas y que además está luchando con la apertura indiscriminada de las importaciones, que ha complicado aún más la situación”.



“Entra material de China, Brasil, Perú y México que está destruyendo la industria local y el gobierno lo está permitiendo. Mes a mes está más complicado y hoy no hay una cerámica que esté invirtiendo, por el contrario, la totalidad están trabajando a un 50 o 60% y otras directamente cerraron”, denunció.



Asimismo, remarcó que los salarios durante los últimos años también han sufrido un grave atraso, con una pérdida del poder adquisitivo entre el 35 y el 40%. “No solamente hemos pérdido compañeros y han cerrado fábricas, sino que los que aún continuamos en la actividad hemos visto caer el poder de compra de nuestro bolsillo”, enfatizó.



“Este es un gobierno que no le interesa la industria nacional, que sólo está preocupado por el déficit cero y el superávit fiscal a costa de que una gran parte de la población la esté pasando mal”, apuntó Bustamante contra el gobierno Nacional.

Por último, envió un extenso saludo a todos los trabajadores que forman parte de la industria local, especialmente al sector ceramista.