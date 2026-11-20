

El pasado jueves 29 de octubre, el Salón Blanco del Palacio Legislativo del Congreso de la Nación fue escenario del encuentro titulado "La IA salió de la pantalla". La jornada reunió a legisladores, académicos, educadores, empresarios y especialistas con el objetivo de debatir cómo la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas autónomos han comenzado a interactuar directamente con el entorno real, y cuáles son las implicancias de esta transformación para el trabajo, la educación, la industria y el desarrollo de las ciudades.



Olavarría contó con una destacada representación institucional a través de los integrantes de la línea de Automatización y Robótica Inteligente del Núcleo de Investigación en Electricidad y Mecatrónica (INTELYMEC), perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y al Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería (CIFICEN) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la UNICEN y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. La delegación olavarriense estuvo conformada por el Doctor Gerardo Acosta —investigador principal del CONICET y director del INTELYMEC— junto a los investigadores Ivo Pérez Colo, Carolina Saavedra Sueldo, Mariano De Paula y Sebastián Villar, quienes asistieron especialmente invitados por Sergio Cusmai, CEO de AiphaG, en una iniciativa organizada por las diputadas nacionales Alejandra Torres y Carolina Basualdo.



De la pantalla a la realidad: El surgimiento de la "IA física" y la Industria 5.0



Durante la jornada se analizó el vertiginoso salto tecnológico experimentado en los últimos años. Si bien los conceptos fundacionales de la inteligencia artificial datan de mediados del siglo XX, la explosión actual responde a una convergencia multicausal: por un lado, los avances en neurociencias que permiten comprender y replicar el funcionamiento del cerebro humano; por el otro, el desarrollo de hardware de procesamiento masivo bioinspirado que soporta decenas de miles de millones de neuronas artificiales.



Según se expuso en el encuentro, los grandes modelos de lenguaje —sustentados en la arquitectura de redes neuronales de tipo Transformers— y los sistemas de visión artificial basados en redes convolucionales están saliendo de los entornos estrictamente virtuales para integrarse con la robótica y los sistemas de automatización. Durante la pandemia de COVID-19, la maduración de tecnologías de laboratorio permitió sostener la producción de bienes materiales en fábricas inteligentes y almacenes automatizados con mínima intervención humana.



En este nuevo paradigma, los modelos de lenguaje se transforman en lenguajes de visión y acción para robots, consolidando el advenimiento de la Industria 5.0, caracterizada por el trabajo colaborativo y estrecho entre humanos y máquinas autónomas.



Alerta por la falta de regulación y el rol clave del sistema científico nacional



En representación del grupo de investigación de la UNICEN, el Dr. Gerardo Acosta estuvo a cargo de disertar sobre los desafíos éticos, productivos y normativos que plantea la expansión de la inteligencia artificial generativa, en un contexto caracterizado por la ausencia total de marcos regulatorios específicos en la Argentina.



En su intervención ante la Cámara de Diputados, el director de INTELYMEC remarcó que el impacto de la IA sobre las formas de gobierno, la economía, las relaciones humanas y el empleo exige definir qué postura adoptará la sociedad argentina como colectivo, evitando delegar decisiones estratégicas en un puñado de corporaciones internacionales. "El momento para actuar es ahora y el lugar es aquí, en el Congreso de la Nación, en los ámbitos participativos de decisión colectiva. Un Estado fuerte y soberano puede asegurar que esta tecnología mejore la calidad de vida de las mayorías, con rasgos propios y locales", enfatizó Acosta.



El investigador hizo hincapié en la necesidad indispensable de establecer instancias de regulación y auditoría tanto sobre los algoritmos como sobre las máquinas físicas, identificando con claridad a los responsables de sus acciones. En ese marco, Acosta lanzó un ferviente llamado en defensa de las instituciones científicas y educativas del país. "Necesitamos fortalecer nuestras instituciones educativas y científicas para que las nuevas generaciones desarrollen un espíritu crítico e innovador. No debemos delegar aquello que nos define como humanos. Como argentinos, no podemos permitirnos el actual vaciamiento de nuestras prestigiosas universidades nacionales y del CONICET, al que estamos viendo morir lentamente", advirtió.



Formación humanística y pensamiento crítico para los empleos del futuro



La exposición presentada en el Congreso fundamentó que, para afrontar esta transición tecnológica, resulta urgente e imprescindible fortalecer todos los niveles del sistema educativo. El planteo institucional de INTELYMEC sostiene que la formación de las futuras generaciones no debe limitarse únicamente a destrezas técnicas como la programación de robots o el uso de instrucciones (prompting) para IA generativa.



Por el contrario, sostuvo el líder del equipo, “se requiere una sólida base de formación humanística que potencie el pensamiento abstracto, la imaginación y el espíritu crítico para que las personas conduzcan la tecnología y no a la inversa”.



Olavarría como polo de innovación



La participación de INTELYMEC en la Cámara de Diputados refleja el liderazgo de la ciencia olavarriense en el mapa tecnológico nacional. Con más de 20 años de trayectoria en investigación y desarrollo en automatización y robótica, el núcleo de la UNICEN continúa impulsando proyectos de alto impacto para la matriz productiva regional y provincial.



Recientemente, a través del financiamiento del programa FITBA (Fondo de Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires) para el Proyecto MÓVIL-IA, el grupo incorporó equipamiento de última generación, incluyendo un robot cuadrúpedo y un dron autónomo.



Estos desarrollos permiten profundizar las investigaciones sobre robótica móvil autónoma e inteligencia artificial aplicada al sector productivo, consolidando a la ciudad de Olavarría y a la Universidad Nacional del Centro como referentes de vanguardia en la articulación entre ciencia pública, innovación tecnológica y desarrollo industrial soberano.