El hijo del “Pájaro” Baroni jugará el Mundial de Qatar Sub 17

Con vistas al Mundial Sub 17 que se jugará en Qatar, Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina en esta categoría, dio la lista con los 21 futbolistas convocados para emprender viaje rumbo al medio oriente e iniciar su camino en este certamen, que ahora se juega todos los años.

Dentro de los nombres más importantes del equipo, aparecen cuatro que ya tienen rodaje en Primera División, como lo son Simón Escobar (Vélez), Juan Cruz Policella (Vélez), Giovanni Baroni (Talleres) y Alan Alcaraz (Argentinos Juniors). A ellos también suma Tobías Goytía, quien jugó un amistoso con el plantel profesional de River.

El elenco dirigido por Placente, viajará el próximo jueves a Qatar e iniciará la competencia en el Grupo C, en donde se enfrentará contra Australia, Dinamarca y Mozambique en búsqueda de un boleto para los 16avos de final, instancia en la que comienzan los partidos de mata – mata.

La Copa del Mundo Sub 17 contará con la participación de 48 países, divididos en 12 zonas de cuatro equipos cada una. Los dos primeros de las mismas, junto a los ocho mejores terceros, conseguirán el boleto a los 16avos de final, en la lucha por un lugar en la gran final del certamen.

Al igual que en la edición de 2025, los encuentros tendrán lugar en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la final se jugará en el Ahmad bin Ali Stadium, que cuenta con capacidad para albergar poco más de 45 mil espectadores.

Los convocados de Argentina para el Mundial Sub 17

Valentín Reigia – Argentinos Juniors

Thiago Parga – Huracán

Kevin Báez – Aldosivi

Thiago Pérez – Huracán

Julio Coria – Boca Juniors

Álvaro Güich – Rosario Central

Mateo Mendizábal – Banfield

Bautista Giménez – River Plate

Simón Escobar – Vélez Sarsfield

Alex Cardozo – Lanús

Matheo Machuca – Independiente

Galo Escobar – River Plate

Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield

Marcos Ortiz – Belgrano

Giovanni Baroni – Talleres

Mateo Sánchez – Boca Juniors

Alan Alcaraz – Argentinos Juniors

Facundo Salinas – Vélez Sarsfield

Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors

Tobías Goytía – River Plate

Juan Policella – Vélez Sarsfield