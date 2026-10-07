El Municipio advierte sobre intentos de estafas con un show



El Municipio de Olavarría envió una advertencia a la comunidad este miércoles acerca de intentos de estafas con un falso show en el teatro.



A partir de consultas y publicaciones en redes sociales se tomó conocimiento de un posteo que informaba de la presentación de “Guerreras K Pop” el próximo 9 de octubre en el Teatro Municipal de nuestra ciudad.



Además de la descripción del inexistente show, aparecía un link a una falsa ticketera virtual.



Desde el Municipio de Olavarría solicitan a la comunidad tomar todos los recaudos posibles antes de introducir o compartir datos personales o bancarios en sitios de internet o redes sociales.



Por último, aconsejan informarse por vías y canales oficiales.

