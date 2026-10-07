Informacion General

El Municipio advierte sobre intentos de estafas con un show

En redes sociales circuló un flyer sobre una supuesta presentación de “Guerreras K Pop” el 9 de octubre en el Teatro Municipal, con un link a una falsa ticketera virtual.

Miércoles, 07 de octubre de 2026 a las 11:49

Por Redacción


El Municipio de Olavarría envió una advertencia a la comunidad este miércoles acerca de intentos de estafas con un falso show en el teatro.

A partir de consultas y publicaciones en redes sociales se tomó conocimiento de un posteo que informaba de la presentación de “Guerreras K Pop” el próximo 9 de octubre en el Teatro Municipal de nuestra ciudad. 

Además de la descripción del inexistente show, aparecía un link a una falsa ticketera virtual.

Desde el Municipio de Olavarría solicitan a la comunidad tomar todos los recaudos posibles antes de introducir o compartir datos personales o bancarios en sitios de internet o redes sociales. 

Por último, aconsejan informarse por vías y canales oficiales.
 