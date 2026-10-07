Olavarría es la mejor de la Séptima en transparencia, servicios y seguridad y control

Fuente: septimaseccion.com.ar

Olavarría encabeza a nivel de la Séptima Sección Electoral un mapa interactivo que mide a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires a través de un índice que combina transparencia, servicios y seguridad, y control externo y judicial.

La herramienta permite comparar a los distritos bonaerenses bajo una misma metodología, y dentro de la Séptima Sección muestra diferencias marcadas entre los ocho municipios que la integran: Olavarría, General Alvear, Azul, Saladillo, Bolívar, 25 de Mayo, Tapalqué y Roque Pérez.

El puntaje se arma sobre tres pilares, con distinto peso cada uno: transparencia (50%), que mide la publicación de información municipal sobre presupuesto, ejecución, compras y adjudicaciones; servicios y seguridad (35%), que incorpora indicadores como acceso a agua, cloacas y gas de red, además de homicidios, delitos y mortalidad infantil; y control (15%), que toma en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas y causas judiciales verificadas vinculadas a delitos contra la administración pública.

Olavarría es la ciudad mejor ubicada de la Séptima Sección con 76,4 puntos sobre 100: 83,3 en transparencia, 58,3 en servicios y seguridad, y 95,6 en control. Ese resultado la posiciona sexta entre los 135 municipios bonaerenses, muy por encima del resto de los distritos de la sección.

General Alvear se ubica segunda en la sección con 58,9 puntos (61,1 en transparencia, 47,2 en servicios y seguridad, 78,7 en control), en el puesto 32 provincial.

Azul obtiene 57,3 puntos, con un contraste marcado entre sus indicadores: apenas 38,9 en transparencia, pero 74,2 en servicios y seguridad y 79,0 en control. Con ese resultado, se ubica en el lugar 34 de la Provincia.

Saladillo suma 56,7 puntos (66,7 en transparencia, 53,5 en servicios y seguridad), aunque su indicador de control es el más bajo de los primeros cinco distritos de la sección, con 30,6 puntos. Queda en el puesto 39 provincial.

Bolívar alcanza 54,3 puntos (50,0 en transparencia, 52,7 en servicios y seguridad, 72,6 en control), en la ubicación 48.

Por su parte, 25 de Mayo registra 52,9 puntos (61,1 en transparencia, 52,7 en servicios y seguridad), pero con uno de los valores de control más bajos de la sección: 25,8 puntos. Se ubica en el lugar 55 de toda la Provincia.

Tapalqué suma 45,9 puntos (44,4 en transparencia, 57,4 en servicios y seguridad, 24,1 en control), en el puesto 79 provincial.

Roque Pérez cierra la tabla de la Séptima Sección con 34,1 puntos, la ubicación 110 de los 135 municipios bonaerenses. Su ficha muestra 38,9 en transparencia, 49,7 en servicios y seguridad, y apenas 11,1 en control, el valor más bajo de todo el grupo.