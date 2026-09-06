RICARDO ALBERTO PADULO (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 6 de septiembre de 2026 a los 75 años. Sus hijos; sus nietos; sus hermanos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", domingo 6/09 de 12:00 a 16:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Loma Negra, nacido en Pehuajó. Jubilado de la Fábrica "Loma Negra".