Falleció ayer en Olavarría a los 99 años. Su hija Silvia, sus nietos Luciano, Laura, Guillermo, Leonardo, Anabella, Nadia y Eliana, sus bisnietos Tomás, Amara, Benjamín, Sofía, Agustina, Nina, Ciro y Lilian, su hermana Rosa, sus sobrinos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", sábado 5 de septiembre de 17:00 a 21:00. Reabre este domingo a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, domingo a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en Santiago del Estero. Jubilado.
SILVIO RENE LOPEZ (Q.E.P.D.)
Sabado, 05 de septiembre de 2026 a las 20:35