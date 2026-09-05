MARTA EVA GELMI NICOLINI VIUDA DE BLANDO "MARTITA" (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 5 de septiembre de 2026 a los 89 años. Sus hijos Liliana Haydee y Fabián Reynaldo Blando; sus hijos políticos: Rosana y Rubén; sus nietos: Germán, Rodrigo, Camila, Cristian y Karen; sus bisnietos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio, sin responso. Inhumación: cementerio de Sierras Bayas, este sábado a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Catriel, nacida en Sierras Bayas. Jubilada y pensionada.