ROBERTO RAMÓN CONTE "TINO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 29 de septiembre de 2026 a los 84 años. Su esposa Adelina Miracola, sus hijos Patricia y Daniel; su hija política Patricia; sus nietos David, Catalina, Belén, Mateo, Ana y Eva; sus bisnieta Amelia.; familiares y amigos participan en su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C ", martes 29 de septiembre a las 17 a 21, reabre miércoles 30 de septiembre a las 9. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos De Paz, día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Nueva Villa Alfredo Fortabat, nacido en Olavarría. Jubilado.