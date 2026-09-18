ZENOBIA CARMEN COCA de ARMATA (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 18 de septiembre de 2026 a los 71 años. Su esposo Damián Armata Villca; sus hijos Martha, Elsa, Alicia Moisés, Débora, Josué, Raquel y Ester Armata y Sara Coca; sus hijos políticos Fernando Gallardo, Cesar Barreca y Viviana Maneiro; sus nietos José Luis Guarachi, Abigail Armata, Maira Lopez, Sheila Lopez, Joel Barreca, Natanael Gallardo, Eliseo Gallardo, Noa Lopez, Santiago Barreca y Valentina Armata; sus hermanas Mario Coca, Celia Coca, José Coca, Daniel Coca y Matilde Coca; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 19 de septiembre a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Villa Mailin, nacida en Salta. Jubilada.