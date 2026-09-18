JUANA LEN VIUDA DE QUINTEROS (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 18 de septiembre de 2026 a los 93 años. Sus hijos Marcelo y Mónica Quinteros. Su hija política Sandra Maibach. Sus nietos. Sus nietos políticos. Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: Sala velatoria de Sierras Bayas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Sierras Bayas, viernes a las 16:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Sierras Bayas, nacida en Tapalqué. Jubilada y pensionada.