ROSARIA SARA BUSTOS VIUDA DE GARCÍA "SARITA" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 17 de septiembre de 2026 a los 86 años. Sus hijos Fernando y Nancy; su hija política Natalia; sus nietos Diego, Nadia, Sofía, Catalina e Isabella; sus bisnietos Alexis y Helena; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", jueves de 13:00 a 17:00 y viernes de 8:00 a 11:00. Sin responso. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Alberdi, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.