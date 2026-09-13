ILDEFONSA ARANDA viuda de FALCON "ILDA" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 12 de septiembre de 2026 a los 84 años. Sus hijos Ramona Alicia, Carlos Laureano, María Magdalena y Luis Oscar Falcon. Sus nietos. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Su hermana y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", comienza a las 8:00 y finaliza a las 10:00. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Pueblo Nuevo, nacida en Chaco. Jubilada y pensionada.