CATENA SCARAVILLI VIUDA DE ARCODIA (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 12 de septiembre de 2026 a los 87 años. Su hija Claudia Arcodia. Su hijo político Favio Barone. Sus nietas Pamela Diaz y Camila Pascua. Sus nietos político Jonathan Taborda y Vladimir Salvasqui. Sus bisnietos Santino y Lorenzo Taborda. Su hermana política Gracia Musarra. Sus sobrinos. Sus primos Scaravilli y Monastra; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza a las 9:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Belgrano, nacida en Italia. Jubilada y pensionada.