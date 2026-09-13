OLGA MARIA FERREYRA de WAGNER "KATA" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 12 de septiembre de 2026 a los 64 años. Sus hijos Luciana y Fernando. Su esposo Luis. Sus nietos Jazmin, Clara, Santiago y Benjamín. Su bisnieto Luca. Sus hijos políticos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y deudos participan su fallecimiento. Velatorio: Sala de Colonia Hinojo, comienza a las 6:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Hinojo, domingo 13 de septiembre a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Hinojo, nacida en Olavarría. Jubilada.