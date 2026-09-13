VALERIA DANIELA TOBAR (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 12 de septiembre de 2026 a los 55 años. Su madre Dora Iseppi. Sus hijas Manuela y Morena Mondello. Sus hermanas Marcela y Julieta. Su hermano politico Néstor Scavuzzo. Sus sobrinos Camila Larregina y Juan Scavuzzo. Su sobrino nieto Eithan Ayala. Su pareja Daniel Beratz. El padre de sus hijas Oscar Mondello. Sus hijos políticos Blas Pandini y Francisco Del Zotto. Su nieto Pedro. Su tío Carlos Canobi. Su primo Danielo Canobi y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: Sala velatoria de Hinojo. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Colonia Hinojo, domingo 13 de septiembre a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Hinojo, nacida en Sierras Bayas. Auxiliar docente.