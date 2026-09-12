Falleció en Olavarría el 12 de septiembre de 2026 a los 101 años. Sus hijos Osvaldo y Jorge Castrovinci. Su hermana Emilce Blando viuda de De Felice. Sus hijas políticas Nelida Migliavacca y Nora Duelli . Sus sobrinos. Sus nietos. Sus bisnietos. Integrantes de familia Siciliana. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “F”. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio San Vicente, nacida en Bahía Blanca. Jubilada y pensionada.
FELIPA LIDIA BLANDO DONGARRA VIUDA DE CASTROVINCI “NENA” (Q.E.P.D)
Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 21:02