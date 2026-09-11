Falleció en Olavarría el 11 de septiembre de 2026 a los 58 años. Su mamá Norma Leonor Roldan; sus hermanos Adriana, Sonia, Karina, Osvaldo, Marcelo, Liliana, Luciano, Gabriel Adriana Noemi y Cristina; sus sobrinos; sus nietos del corazón Gian Lucas y Simona; su cuñado Carlos; su tía Silvia Rincón despiden con profundo dolor a un guerrero de la vida. Velatorio: España 2942, Departamento "C", comienza viernes 11/9 a las 23:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 12/9 a las 8:30. Vecino del Parque Norte, nacido en Olavarría. Pensionado.
NESTOR ISMAEL ROCHA "POTI" (Q.E.P.D.)
Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 15:00