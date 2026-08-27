Falleció en Olavarría el 26 de agosto de 2026 a los 54 años. Su mamá Nora Paulina Schilereff; sus hermanos Nora María, Omar, María Alejandra, Silvina Soledad y Paola Andrea; sobrinos Jesica, Joaquin, Eliana, Emiliano, Rocío, Nicolas, Lautaro, Yamil y Thiago; sus amigas del corazón: Sonia Cervino, Jenifer Arias, Marisu Molinate, Marcelo y Marita Carballo, Stella, Laurita, Betiana y Emilce participan su fallecimiento. Velatorio: No se realiza velatorio. Responso: a confirmar. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Vecina del barrio Bancario 1, nacida en Olavarría. Comerciante.
ALICIA FERNANDA WIERSMA (Q.E.P.D.)
Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 08:55