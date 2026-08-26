NELLY ANGÉLICA ZAPATA DE PEDERNERA “RECO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 26 de agosto de 2026 a los 66 años. Su esposo Jesús Alberto Pedernera; sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento " D", miércoles 26/08 de 19:00 a 11:30 del jueves 27/08. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves 27/08 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Nicolás Avellaneda, nacida en Olavarría. Jubilada.