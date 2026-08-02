MIRTA NOEMI ALONSO VIUDA DE FERRAIUELLO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de agosto de 2026 a los 79 años. Su hija Rosana Ferraiuelo; su hijo político Carlos Miguel Godín; sus nietos: Cristian y Johanna; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio España 2942, Departamento "D", el velatorio comienza este lunes 3 de agosto a las 6:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Virgen de La Loma, nacida en Olavarría. Ama de casa jubilada y Pensionada.