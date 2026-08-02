CARMEN EVA PEDRERO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 2 de agosto de 2026 a los 84 años. Sus hijas Yanina e Irene Dotzel. Sus hijos políticos Javier Picholo y Daniel Schwab. Sus nietos Marcos, Santiago e Ivon Picholo; Jason y Dylan Schwab. Sus nietos políticos María, Pablo y Ana Clara. Su bisnieto Eloy. Sus hermanas Delia, Josefa, Casimira y Elsa; y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Responso: Capilla Ardiente, se habilita este lunes 3 a las 11:30. Inhumación: Cementerio Municipal de Espigas, lunes a las 12:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Espigas. Jubilada.