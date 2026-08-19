ANGEL HÉCTOR BUSTOS “TONA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 18 de agosto de 2026 a los 80 años. Su compañera de vida Olga Oliván; sus hijas: Lorena e Ivana; sus hijos políticos: Alejandro, Gabriel y Sergio; sus nietos: Luciana, Luciano, Franco, Maia, Lorena, Jeremías, Elías y Juanita; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles 19/8 a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Alberdi, nacido en Olavarría. Jubilado gastronómico.