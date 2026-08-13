CRISTIAN MAXIMILIANO RÍOS "EL LOCO" (Q.E.P.D.)



Falleció en Monte Grande el 12 de agosto de 2026 a los 49 años. Su esposa Luján Pagano; sus hijas: Sofía y Valentina Ríos Pagano; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", jueves desde las 14:00 hasta la 1:00 am. del viernes. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio San Carlos, nacido en Olavarría. Empleado minero.