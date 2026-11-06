ARMANDO HORACIO BARGAS (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 6 de noviembre de 2026 a los 83 años. Su esposa Mirta Beatriz Prevostini. Sus hijas Cristina y Melisa Bargas. Sus nietos Abigail Novillo, Benjamín y Olivia Amundarain. Sus hijos políticos Juan Amundarain y José Laplace. Sus hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", viernes de 14:00 a 20:00. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio La Esperanza, nacido en Espigas. Jubilado.