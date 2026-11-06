ALICIA MARIA TARTUFERI (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 6 de noviembre de 2026 a los 75 años. Sus hijos Ramiro y Maximiliano Zulaica. Sus nietos Francisco, Geronimo y Emma Zulaica. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", comienza viernes 6 de noviembre a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes 6 de noviembre a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Sarmiento Norte, nacida en Olavarría. Jubilada.