JOSÉ LUIS CHAVES "EL PELADO" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 6 de noviembre de 2026 a los 57 años. Su pareja Gabriela Lazarte; sus hijos Roberto, Nahuel y Demian Chaves; sus nietos Mateo y Ema Chaves; su hermana Alicia; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio, sin responso. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Aoma, nacido en Olavarría. Camionero Pensionado.