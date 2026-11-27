

Falleció en Olavarría el 26 de noviembre de 2026 a los 77 años. Sus hermanos Julio César, Hugo Eduardo y Mario Rubén; sus hermanas políticas Gladis Díaz y Adriana Trinidad; sus sobrinos Soledad y Nicolás y demás familiares participan su fallecimiento. No se realiza velatorio. Responso: Cementerio Municipal de Hinojo. Inhumación: Cementerio Municipal de Hinojo, viernes a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Hinojo, nacido en General Alvear. Jubilado.