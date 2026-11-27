

Falleció en Olavarría el 27 de noviembre de 2026 a los 77 años. Su esposa Marcelina Luisidia Meier. Sus hijos María Luisa, Romina, Julieta y Jorge Schwab. Sus hijos políticos Nelson Wagner, Mariano Chuburu, Gabriel Bonifacio y Mariana Corengia. Sus nietos Florencia, Micaela, Matias, Delfina, Olivia, Ambar, Ian, Agustín y Benjamín. Sus hermanos Jorgelina, Raúl, Daniel, Miguel, Mabel, Norma y María Graciela Schwab. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Responso: Capilla Ardiente (la sala se habilita este sábado 28 a las 9:30). Cremación en Pinos de Paz, sábado a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del Barrio Luján, nacido en Coronel Suárez. Jubilado Ceramista de Cerro Negro.