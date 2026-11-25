Falleció en Olavarría el 24 de noviembre de 2026 a los 79 años. Sus hijos Silvia, Andrea y Patricia; sus hijos políticos Pablo y Pedro; sus nietos Franco, Lucas, Juan Pedro y Bernardita; su hermano Mario; su hermana política Marcela; sus sobrinos Mariana, Fernando, Emilio y Francisco; sus sobrinos políticos; su amiga Eva; el padre de sus hijas Rubén Horacio Mendoza y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Responso: A confirmar. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves 26/11 a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Barrio Hipólito Yrigoyen, nacida en Olavarría. Enfermera Jubilada y Alumna del CEF Nº 124.