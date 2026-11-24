

Falleció en Olavarría el 23 de noviembre de 2026 a los 71 años. Su esposa Marita. Su hijo Alejandro. Sus sobrinos, hermanos y demás deudos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza martes 24 de noviembre a las 14:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Luján, nacido en La Madrid. Jubilado.