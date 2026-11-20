Falleció en Olavarría el 20 de noviembre de 2026 a los 88 años. Su hija Susy Iturralde. Sus nietos. Sus nietos políticos. Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B". El velatorio comienza a las 19:30 horas y finaliza a las 23 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Microcentro. Nacida en Necochea. Jubilada y Pensionada.