

Falleció en Olavarría el 18 de noviembre de 2026 a los 48 años. Su esposa Jazmin; su hija Emma; su lele, el abuelo, su sobrina, primos y tios, amigos y compañeros de trabajo participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", la sala se habilita a las 9. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves 19/11/2026 a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Tiro Federal, nacido en Olavarría. Empleado de IPEBHA.3 SRL.