

Falleció en Olavarría el 17 de noviembre de 2026 a los 68 años. Su esposa María Isabel. Sus hijos Florencia, María Clara, Camila, Emilio y Facundo. Sus nietos Lisandro, Benjamín, Sofía, Simón, Lorenzo y Valentina, y demás familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Sin velatorio. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Químico (Sierras Bayas), nacido en Tapalqué. Jubilado.