

Falleció en Olavarría el 17 de noviembre de 2026 a los 64 años. Su esposo Roberto Fitte, Su hijo Emmanuel, Su hija política Rocío, su nieto Venicio, familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: Sala de Sierras Bayas Departamento "A". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal Sierras Bayas, martes 17 de noviembre a las 16:00. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Villa Arrieta, nacida en Azul. Jubilada.