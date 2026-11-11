SILVERIO HILARIO TABORDA “PUMA” (Q.E.P.D)

Falleció en Sierra Chica el 10 de noviembre de 2026 a los 80 años. Su esposa Betty; sus hijos. Walter, Marina, Silvana, Maximiliano y Sergio; sus hijos políticos: Sabrina, Yésica, Andrea y Luis; sus nietos; sus nietos políticos; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Sierra Chica, nacido en Corrientes. Retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense.