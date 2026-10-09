DELIA INÉS ORTIZ DE GUZMÁN (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 9 de octubre de 2026 a los 71 años. Su esposo Roberto Guzman; sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanas; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", viernes de 10:00 a 14:00. Sin responso. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Nacida en Olavarría. Jubilada.