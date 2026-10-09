JOSÉ ALEJANDRO VILLAVERDE (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 8 de octubre de 2026 a los 79 años. Su esposa Florencia Abate "Cuca"; sus hijos Daniel y Ricardo; sus hijas políticas Yanina y Marisa; sus nietos Nicolás, Florencia y Delfina; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Villa Aurora, nacido en Chaco. Jubilado.