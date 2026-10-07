Falleció en Olavarría el 7 de octubre de 2026 a los 51 años. Su hija Agustina. Su pareja Leonardo, sus hermanos Andrés y Ana María, su cuñada Yanina, familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", comienza miércoles 7 de septiembre a las 9:00, finaliza a las 16:00. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Bancario 1, nacido en Olavarría. Desempleada.
PAOLA BEATRIZ RAMOGNINO (Q.E.P.D)
Miércoles, 07 de octubre de 2026 a las 08:01