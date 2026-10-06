MARIA BRIGIDA CAVALLIERI “GORDA” (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 6 de octubre de 2026 a los 59 años. Su esposo: Cesar Horacio Vivas; sus hijos: César, Darío, Ezequiel, Braian, Daiana, Sandra, Iván, Sebastián, Mauricio, Ariel, Agustín, Morena, Luciana, Sheila, Mario (F); hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, este miércoles 7/10 a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del Microcentro, nacida en Olavarría. Ama de casa.