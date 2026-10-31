NIDIA ESTELA GALLASTEGUI DE DOBLER (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 30 de octubre de 2026 a los 78 años. Su esposo Rolf Dobler. Sus hijos Verónica y Guillermo Dobler. Sus hijos políticos Andrés Jara y Fabiana Doleschan. Sus nietos Franco, Sofía, Camila y Micaela Jara; Agustina, Felipe y Lucia Dobler. Sus nietos políticos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 31 de octubre a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Pueblo Nuevo, nacida en Olavarría. Jubilada.