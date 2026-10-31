MARIO OSCAR CHIAVARINO (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 31 de octubre de 2026 a los 51 años. Su esposa Olga, su hijo Mariano, hermanos, su nieta, familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", domingo 1 de noviembre a las 7:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma De Paz, domingo a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Nicolás Avellaneda, nacido en Olavarría. Empleado Municipal.