MARIA ELIZABETH PALERMO VIUDA DE AZUAGA (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el día 30 de octubre de 2026 a los 87 años. Sus hijos Clauda Alejandra, Carlos Ceferino y Marcelo Fabian Azuaga. sus nietos, bisnietos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B". Comienza: viernes 30 de octubre a las 17:00 y cierra a las 20:00. Reabre: sábado 31 a las 8:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del Centro, nacida en Olavarría. Jubilada docente y pensionada.