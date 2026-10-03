NELLY NOEMI BIANCHI VIUDA DE MARSIGLIA (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 2 de octubre de 2026 a los 91 años. Sus hijos Alberto, Jorge y Emilce Gómez. Sus hijos políticos Hilda Rojas, Miriam Robles y Alberto Campos. Sus nietos Alan, Mariano, Braian y Ornella Gómez; Victoria y Nicolas Campos. Sus nietos políticos. Sus bisnietos Santiago, Tatiana y Luana. Su hermana Maria y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 3 de octubre a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio PyM, nacida en Olavarría. Pensionada.