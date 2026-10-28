JOSE MARIA ANDREU "COQUI" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 28 de octubre de 2026 a los 82 años. Su esposa Raquel Triaca; sus hijos Nicolás y Cecilia; su hermana Martha Andreu; sus sobrinos Martin, Diego, Alejandra, Irupé, Matías, Gisela y Verónica. Su cuñada Elena Morales y demas familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E", la sala habilita de 13 a 18 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 8:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en Olavarría. Jubilado - arquitecto.