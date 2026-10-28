JUAN ANTONIO RAMIREZ (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 28 de octubre de 2026 a los 73 años. Su esposa Nilda Ofelia Mapis; sus hijos Juan Esteban Ramírez; su hermana Delia Noemi Ramírez; sus sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", de 17 a 20 horas, reabre el jueves a las 10:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, jueves a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlos, nacido en Olavarría. Jubilado.