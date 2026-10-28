MABEL LUJAN BOCCAGNI DE PUJADAS (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 27 de octubre de 2026 a los 80 años. Su esposo Héctor Pujadas. Sus hijas Myriam Daniela y Silvana Edith Pujadas. Sus hijos políticos Ceferino Lier y Mario Oscar Sorsoli. Sus nietos Blas y Mirella Sorsoli. Su nieto político Luciano Rizzo. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Sin velatorio ni responso. Cremación en Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Alberdi, nacida en Olavarría. Jubilada.