Falleció en Olavarría el 26 de octubre de 2026 a los 78 años. Su esposo: José Rosales; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento " B ", lunes 26/10 de 15 a 19 hs. Cremación en Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Facundo Quiroga 1, nacida en Benito Juárez. Jubilada Docente.
HAYDEE LEONIDES BUSTAMANTE DE ROSALES (Q.E.P.D)
Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 13:48
Falleció en Olavarría el 26 de octubre de 2026 a los 78 años. Su esposo: José Rosales; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento " B ", lunes 26/10 de 15 a 19 hs. Cremación en Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Facundo Quiroga 1, nacida en Benito Juárez. Jubilada Docente.