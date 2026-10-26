DALY OLIMPIA GARCÍA VDA DE BENÍTEZ EZEQUIEL (ING.) (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 26 de octubre de 2026 a los 97 años. Sus hijos: Mauricio(f), Mariano y Josefina; sus nietos: Joaquín, Juana, Pedro, Ignacio y Francisco. Velatorio: España 2942, Departamento "D ", martes 27/10 de de 12 a 14 hs. Cremación en Pinos de Paz . Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Microcentro, nacida en Orense - Ex vecina de Sierras Bayas donde residió con su familia por un largo tiempo. Junto a su esposo el ingeniero Benítez Ezequiel fundaron CORIM, Talleres Protegidos y el hogar del Grupo Ilusiones. Jubilada.

