MARIA ESTHER DUARTE VIUDA DE ARANZE “LA MAMA” (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 24 de octubre de 2026 a los 95 años. Sus hijos Mabel, Beatriz, Norma, Carlos y Cristina Aranze. Sus hijos políticos Roberto Ibarra, Juan Carlos Di Lorenzo, Walter Fini y Ana Fittipaldi. Sus nietos Ivana, Flavia, Martin, Fani, Jose Carlos, Juan Manuel y Agustin. Sus nietos políticos. Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: sala de Hinojo. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Hinojo, domingo 25 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Sierra Chica, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.